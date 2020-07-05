Португалия – одна из самых желанных стран для путешествий

Самой желанной страной для путешествий у россиян оказалась Италия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне хотели бы отправиться в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75 процента) выбрали Италию, Испанию (9,4 процента) и Португалию (6,3 процента).

Кроме того, в список наиболее желанных направлений попали Таиланд (6 процентов голосов), Турция (5 процентов) и Греция (4,4 процента). Также отечественные туристы отмечали Грузию, США, Японию и Францию.