Португалия - одна из стран Европы с наибольшим доходом от туризма.

Министр экономики Сиза Виейра сообщил, что Португалия является одной из стран Европы, которая «получает больше доходов от международных туристов», и что в период с 2011 по 2019 год она выросла «более чем на 60%».

Секрет в том, что мы искали туристов из большего числа стран в течение года и в большее количество регионов», - подчеркнул министр Сиза Виейра.

В беседе с журналистами в деревне Монсараш в Алентежу, в рамках конференции Всемирной туристской организации по винному туризму, правительственный чиновник заявил, что будущее этого сектора в Португалии основано на достижении большего числа рынков, на развитии туризма. в течение года, борясь с сезонностью и имея больше направлений».

«Для этого необходимо инвестировать в туристические продукты, которые привлекают туристов в другие регионы страны , помимо тех, которые являются традиционными туристическими регионами, такими как Алгарве, Мадейра или Лиссабон», - заявил он.

Одним из столпов этой стратегии был винный туризм, область, в которой правительство поддержало с 2019 года «60 проектов, включая новые жилые помещения, дегустационные залы, обучение персонала» или «разработку туристических маршрутов, которые позволили привлекать много туристов», - отметил он.

«Португалия является ведущим туристическим брендом» , - подчеркнул Сиза Виейра, выразив уверенность в том, что положение страны на международных рынках будет продолжать расти.