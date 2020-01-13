Португалия: однополые пары на Festas dos Santos Populares

В городском совете Лиссабона рассматривают возможность участия в знаменитом параде женихов и невест на Festas dos Santos Populares гомосексуальных пар. Предложение подписано советником по социальным вопросам Мунэлем Грило. По его словам, «в правилах ничего не говорится о возможности участия однополых пар, а в бюллетене регистрации указан лишь вариант жениха и невесты».



Предложение, планируют обсудить на заседании 23 января, оно направлено на «внесение изменений в регистрационную форму для возможности участия в мероприятии однополых пар».



Напомним, парад женихов и невест берет начало в 1958 году. После долгого перерыва традицию возобновили в 1997 году. Мероприятие проходит в июне в Лиссабоне в рамках праздника народных святых.