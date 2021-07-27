Португалия: Оэйраш, Лиссабон и Кашкайш зарабатывают больше всего

Пятая часть муниципалитетов (65 из 308) в 2019 году имела средние значения дохода выше среднего по стране - 9539 евро, что на 4,5% выше, чем в предыдущем году.

В 42 городах среднее значение выше 10 000 евро на налогоплательщика, что на десять городов больше, чем в 2018 году, сообщил 27 июля Национальный институт статистики (INE).

При среднем доходе в 14 009 евро, Оэйраш снова стал муниципалитетом с самым высоким задекларированным доходом.

С 12 898 евро и 11 859 евро соответственно Лиссабон и Кашкайш замыкают подиум муниципалитетов с самыми высокими медианными значениями заявленного валового дохода.

18 муниципалитетов в столичном районе Лиссабона (AML) превысили национальный уровень, наравне с 19 муниципалитетами в Центральном регионе, 13 в Алентежу, 7 на севере, 4 в Автономном районе Азорских островов, 3 в автономном регионе Мадейра и 1 в Алгарве.