Португалия: Оэйраш может стать культурной столицей Европы-2027

Среда, 24 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Оэйраш может стать культурной столицей Европы-2027

Кроме него есть еще десять португальских городов, соревнующихся за это звание.

23 ноября муниципалитет Оэйраш представил официальное предложение о выдвижении кандидатуры в качестве культурной столицы Европы в 2027 году. Его представил уполномоченный по этой кандидатуре Жорже Баррето Ксавьер.

В своем заявлении мэр Оэйраша Исалтино Мораиш демонстрирует уверенность в успехе кандидатуры города.

«Я не сомневаюсь, что наше предложение является самым сильным, самым амбициозным, что в нем есть все, что можно выиграть, и что оно станет настоящим активом для Оэйраша, столичного округа Лиссабона и всей страны», - говорит он.

«Мы хотим, чтобы будущее состояло из искусства, науки, технологий и инноваций», - подчеркивает Жорже Баррето Ксавьер, выдвигая девизом фразу «Мы придаем форму будущему».

Помимо Оэйраша, на получение награды претендуют еще десять португальских городов: Виана-ду-Каштелу, Брага, Авейру, Гуарда, Коимбра, Лейрия, Эвора, Фару, Фуншал и Понта-Делгада. Решение должно быть принято до 2023 года.

Ранее три португальских города уже становились культурной столицей Европы: Лиссабон в 1994 году, Порту в 2001 году и Гимарайнш в 2012 году.

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