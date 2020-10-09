Португалия: Оэйраш стал столицей гастрономической культуры Европы

Пятница, 09 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Оэйраш стал столицей гастрономической культуры Европы

Этот статус закреплен на церемонии в Паласиу-ду-Маркеш.

Муниципалитет Оэйраша и Европейское сообщество гастрономической культуры подписали протокол о сотрудничестве, который закрепляет за португальским городом статус европейской столицы гастрономической культуры 2020-2021 годов.

Эта номинация является следствием популярности Оэйраша среди туристов, а также того, что город номинирован на роль культурной столицы Европы-2027.

«Я очень рад приветствовать эту инициативу, особенно потому, что она направлена ​​на выход за рамки того, что мы обычно считаем гастрономией», - отметил мэр Оэйраша Исалтино Мораиш.

«Эта инициатива может способствовать повышению узнаваемости португальских продуктов, люди смогут насладиться их качеством, и мы по-прежнему сможем повышать образованность португальцев в сфере правильного питания», - подчеркнул Исалтино Мораиш.

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