Португалия: ограничение скорости в столичном районе Baixa

Понедельник, 10 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: ограничение скорости в столичном районе Baixa

Новые правила могут вступить в силу в апреле 2021 года.

Мэрия Лиссабона предлагает автомобилистам ездить по улицам района Baixa со скоростью не более 30 километров в час. Кроме этого, передвигаться на автомобиле в следующем году можно будет лишь местным жителям и владельцам автомобилей, имеющим специальное разрешение. Таким образом муниципалитет планирует бороться с водителями-лихачами, пробками и загрязнением воздуха. Об этом пишет издание The Portugal News.

Полный текст документа размещен на сайте www.zer.lisboa.pt. В нем говорится, что начиная с апреля 2021 года в район будут допущены только автомобили не старше 2005 года, за исключением личного транспорта местных жителей. Также предлагается запретить автомобильное движение на Avenida da Liberdade, между Restauradores и Rua das Pretas. В муниципалитете подчеркивают, что городской общественный транспорт, напротив, планируют развивать.

В документе говорится, что таким образом количество парковок и помехи в работе общественного транспорта Carris будут сокращены. На отдельных улицах трафик будет сокращен до 75%.

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