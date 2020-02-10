Португалия: ограничение скорости в столичном районе Baixa

Мэрия Лиссабона предлагает автомобилистам ездить по улицам района Baixa со скоростью не более 30 километров в час. Кроме этого, передвигаться на автомобиле в следующем году можно будет лишь местным жителям и владельцам автомобилей, имеющим специальное разрешение. Таким образом муниципалитет планирует бороться с водителями-лихачами, пробками и загрязнением воздуха. Об этом пишет издание The Portugal News.



Полный текст документа размещен на сайте www.zer.lisboa.pt. В нем говорится, что начиная с апреля 2021 года в район будут допущены только автомобили не старше 2005 года, за исключением личного транспорта местных жителей. Также предлагается запретить автомобильное движение на Avenida da Liberdade, между Restauradores и Rua das Pretas. В муниципалитете подчеркивают, что городской общественный транспорт, напротив, планируют развивать.



В документе говорится, что таким образом количество парковок и помехи в работе общественного транспорта Carris будут сокращены. На отдельных улицах трафик будет сокращен до 75%.