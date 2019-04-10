Португалия: ограничения на аренду домов в центре Лиссабона

Среда, 10 Апрель 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: ограничения на аренду домов в центре Лиссабона

В ближайшее время будут готовы новые нормы для арендодателей.

Администрация португальской столицы (Câmara Municipal de Lisboa) опубликовала исключения для арендодателей, имеющих недвижимость в историческом центре. Новые правила описывают в каких случаях владельцы квадратных метров могут зарегистрировать квадратные метры в качестве alojamento local, чтобы сдавать в аренду. Документ представил публике сотрудник администрации Лиссабона Фернандо Медина.

Теперь зарегистрировать недвижимость в целях аренды разрешается в случае если помещение пустовало или находилось в руинированном состоянии. Также в целях аренды можно использовать недвижимость, которая не состоит в жилом фонде и которая последние несколько лет не фигурировала ни в каких договорах аренды. Медина подчеркнул, чтоб в ближайшее время будут готовы новые нормы, которые будут регулировать регистрацию жилья в историческом центре.

Напомним, ранее администрация Лиссабона приняла решение ограничить регистрацию нового жилья для аренды в исторических районах, поскольку его количество превысило все нормы.

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