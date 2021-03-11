Португалия: ограничения на испанской границе продлят до Пасхи

Об этом заявил министр внутренних дел Эдуардо Кабрита.

Официальный представитель правительства признал, что «наблюдается положительная динамика» показателей борьбы с пандемией как в Испании, так и в Португалии, «которая сегодня имеет один из самых низких уровней в Европе».

Границы между Португалией и Испанией закрыты с 31 января в связи с пандемией, и в разрешенных пунктах пропуска проходили лишь небольшие потоки:, международные перевозки грузов, рабочие, аварийно-спасательные машины и службы экстренной помощи.

Эти меры были согласованы между двумя странами после того, как 28 января прошлого года в Лиссабоне было принято решение ограничить выезд за пределы страны любыми видами транспорта и восстановить контроль на сухопутных границах.

В то время в правительствах было предусмотрено восемь постоянных пунктов пересечения границы между двумя странами, а именно в Валенсе, Вила-Верде-да-Райя, Кинтанилье, Вилар-Формозу, Марване, Кайе, Вила-Верде и Кастро-Мариме, а также шесть других пунктов пересечения с определенным графиком.