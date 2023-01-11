Португалия: ограничения скорости и обязательная парковка для электросамокатов

Соглашение между городским советом Лиссабона и пятью операторами проката электросамокатов - Link, Whoosh, Bolt, Bird и Lime - призвано решить три основные проблемы: сокращение количества электросамокатов в столице, создание парковочных мест и превышение скорости.

Теперь электросамокаты можно будет парковать только на специальных парковочных местах, о которых городской совет должен уведомить операторов проката в течение ближайших 60 дней. Завершить поездку и, соответственно, оплату аренды можно будет только в этих точках. Запрещается парковать самокаты на тротуарах, в исторических зданиях, рядом с памятниками и около станций метро, на автобусных остановках и железнодорожных терминалах. Движение по пешеходным тротуарам и в направлении, противоположном движению транспорта, также запрещено. Максимальная скорость будет ограничена до 20 км/ч.

Исследование, опубликованное в ноябре 2022 года в журнале Acta Médica Portuguesa, показывает, что количество происшествий с участием электросамокатов увеличивается: с октября 2018 года по октябрь 2019 года в Centro Hospitalar Lisboa Central было зарегистрировано 257 несчастных случаев, с января по ноябрь 2022 года уже более 200 обращений за неотложной помощью, связанных с авариями с участием электросамокатами.

Кроме того, установлен лимит на общее количество электросамокатов в городе - 7500 с 1 ноября по 31 марта и 8750 с 1 апреля по 31 октября. Сейчас в Лиссабоне больше 15 тысяч электросамокатов в высокий сезон, тогда как в Мадриде, например, около 6 тысяч.

Мэр Лиссабона Карлуш Мойдаш также предлагает португальскому Правительству делегировать городским советам полномочия по лицензированию компаний-операторов по прокату электросамокатов.