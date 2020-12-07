Португалия: ограничения, запланированные на Рождество и Новый год

Однако глава правительства предупредил, что в отношении правил проведения праздничных мероприятий 18 декабря будет проведена новая оценка для корректировки с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Что ожидает португальцев на Рождество:

- разрешено перемещение между всеми муниципалитетами в период с 23 по 26 декабря ;

- 23 декабря действует комендантский час с 1:00 до 5:00, за исключением «людей, которые находятся в дороге»;

- 24 и 25 декабря комендантский час будет только с 2:00 до 5:00.

- 26 декабря (суббота) запрет на движение по дорогам общего пользования вступает в силу только в 23:00;

- 24 и 25 декабря рестораны, независимо от их местоположения, могут работать до 1:00 ночи (для новых посетителей в 0:00 доступ должен быть закрыт), часы закрытия не распространяются на учреждения культуры;

- 26 декабря предприятия общепита могут принимать посетителей за столиками до 15.30.

Ограничения на Новый год:

- запрещено передвижение между муниципалитетами с 00:00 31 декабря 2020 года до 5:00 утра 4 января 2021 года, «за исключением срочных случаев по состоянию здоровья или других, специально предусмотренных»;

- в канун Нового года не допускаются «публичные собрания более шести человек»;

- 31 декабря запрет на движение по автомагистралям общего пользования вступает в силу только в 2 часа ночи;

- 1 января 2021 года комендантский час вступает в силу с 23:00;

- в канун Нового года рестораны, независимо от их местоположения, могут работать до 1:00 ночи (для новых посетителей в 0:00 доступ должен быть закрыт)

- 1 января в округах «очень высокого риска» заведения общественного питания и т.п. могут работать только до 15:30.

- 31 декабря и 1 января 2021 года проведение публичных или нерелигиозных вечеринок и торжеств запрещено.