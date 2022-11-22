Португалия: огромные различия в счетах за воду по всей стране

В заметке об исследовании, опубликованной в декабрьском журнале Proteste, Deco отмечает, что уже более 10 лет предупреждает власти «о большом расхождении между тарифами на воду и услуги канализации между муниципалитетами на территории страны».

По данным ассоциации, в 2022 году самая большая разница в ценах при годовом потреблении 120 кубометров воды наблюдается между Вила-ду-Конде (район Порту), где общая стоимость счета составляет около 480,21 евро, и Вила-Нова-де-Фос-Коа (Гуарда), где вы заплатите 88,20 евро (оба значения без НДС).

Что касается платы за канализацию, которая также включена в этот ежемесячный счет, самые высокие суммы выплачиваются в Повуа-де-Ланьозо (Брага), что соответствует 186,89 евро при ежемесячном потреблении 10 кубометров.

В 2022 году за потребление 120 кубометров воды потребитель из Вила-ду-Конде платит 480,21 евро (250,02 евро за водоснабжение, 154,41 евро за канализацию и 75,78 евро за налог на отходы), в муниципалитете Байау (Порту) 453,32 евро, в Селорико-де-Башту (Брага) 451,10 евро, в Гондомаре (Порту) 443,62 евро и в Трофе (также в Порту) 441,98 евро.

Города с самыми дешевыми значениями: Вила-Нова-де-Фош-Коа с общей стоимостью 88,20 евро, Моншике (Фару) с 99 евро, Террас-ду-Бору (Брага) с 103,22 евро, Кастро-Дайре (Визеу) с 108 евро и Вила-Флор (Браганса) со 114 евро.

Среди изменений, которые предлагает Deco, - тарифное регулирование для гармонизации цен в различных муниципалитетах, чтобы способствовать эффективному использованию этого ресурса, который аналитики считают «всеобщим правом».