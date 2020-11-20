Португалия: огромный интерес к PlayStation 5

Долгожданная PlayStation 5 стала хитом магазинов в Европе и во всем мире. Из-за пандемии у Sony возникли некоторые проблемы с обеспечением достаточного количества устройств, чтобы справиться с высоким спросом.

Что касается регионов мира с наибольшим интересом к PS5, то в тройке лидеров лидирует Япония. В стране 96% поисковых запросов о консолях нового поколения относятся к PS5.

В Иране, который занимает второе место, 90% рассматриваемых запросов относятся к PS5. Замыкает виртуальный пьедестал Португалия со значением около 86%. На лузитанских землях чаще всего ищут информацию о цене консоли и о том, где ее купить.

В тройку лидеров, наиболее интересующихся Xbox Series X, входят Мексика (48%), затем идут Великобритания (36%) и Венгрия (34%).