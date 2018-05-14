Португалия: охранник «убил» бездомного

К десятимесячному тюремному сроку (условно) приговорен охранник, который в 2016 году напал на бездомного, который в результате умер.

Согласно обвинительному заключению, 18 марта 2016 г., в 01:30 ночи, подсудимый, который работал охранником в коммерческом центре и на автостоянке Клеригуш, в Порту, увидел на лестнице для входа в парк жертву - лицо без определенного места жительства, 51-летнего хронического алкоголика и велел ему уйти.

Завязалась словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый ударил жертву, который упал навзничь на землю. На следующий день мужчина был доставлен в больницу Санту Антониу, где скончался.

Подсудимый, который был признан виновным в нанесении телесных повреждений, должен будет возместить дочери умершего 1 тыс. евро.

Хотя мнение суда не было единодушным, решающей стала позиция председательствующего судьи, который счел, что подсудимый знал жертву и то, что у него проблемы с алкоголизмом и что «агрессия» может привести к его смерти.