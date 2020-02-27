Португалия оказалась в топ-10 лучших нудистских пляжей мира

Популярный туристический онлайн-сервис Globehunters составил рейтинг лучших нудистских пляжей на планете. В список из 45 лучших мест для любителей загорать без одежды попала Португалия. 3 пляжа оказались в топ-10 рейтинга.



В Globehunters руководствовались такими критериями как безопасность и доступность пляжей, а также отношение местного населения к ЛГБТ-сообществу.



Всего в Португалии существует 9 нудистских пляжей. Лучшими из них признаны Ilha Deserta в Faro (73 из 100 баллов), пляж Bela Vista в Costa Caparica, а также Adegas (70 из 100 баллов), который располагается в муниципалитете Odeceixe (70 из 100 баллов).



Лучшим был назван нудистский пляж в испанской деревне Болония неподалеку от города Кадис, он набрал 75,79 балла из 100.