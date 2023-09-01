Португалия: океанариум запускает кампанию для молодежи

Пятница, 01 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: океанариум запускает кампанию для молодежи

Чтобы достучаться до целевой аудитории, кампания проводится в социальных сетях, используя особые подходы и тон сообщений.

«Agarra a Happy Hour» - так называется новая кампания Oceanário de Lisboa, ориентированная на самых молодых и отличающихся креативностью.

В рамках акции молодые люди в возрасте до 25 лет могут посетить океанариум за 7,5 евро. Предложение действует до 31 октября, каждый день с 17:00.

Чтобы достичь своей цели, кампания разворачивается в социальных сетях, делая ставку на участие молодых людей, совместно создающих контент для TikTok и Instagram.

В то время, когда изменение климата вызывает растущую озабоченность среди молодых людей, кампания направлена ​​на то, чтобы пригласить поколение Z (родившихся между 1990 и 2010 годами) повысить осведомленность об окружающей среде и предложить им пообщаться с океаном.

По словам директора по маркетингу океанариума Эльзы Курела, «то, что начинается с простого приглашения на программу с друзьями в конце каникул, может стать первым шагом к мобилизации этого поколения на защиту планеты».

Лиссабонский океанариум уже трижды выбирался лучшим аквариумом мира по версии Tripadvisor's Travellers' Choice.

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