Португалия: океане ученые увидели морского черта

Среда, 25 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: океане ученые увидели морского черта

Видео сняли в водах вокруг Азорских островов Португалии.

Исследователям на глубине 800 метров Атлантического океана удалось заснять уникальное видео с малоисследованными рыбами-удильщиками (или морскими чертями).

На кадрах, полученных в водах вокруг Азорских островов Португалии, запечатлен вид рыб, который ученые почти никогда не видели вживую в своей природной среде, пишет segodnya.ua.

Это можно пояснить тем, что рыба-удильщик обитает на очень большой глубине и даже способна опускаться до 2000 метров под водой. Поэтому рыбу-удильщика считают одним из самых загадочных обитателей океана, ведь ученые обычно могли изучать их строение только на немногочисленных мертвых образцах, вытащенных случайно в рыбацких сетях. Вот почему новое видео просто ошеломило биологов.

На видео видно самку размером с кулак, которая окружена светящимися «нитями», дрейфующими вокруг ее. Они нужны для того, чтобы привлечь добычу. Также можно заметить, что к телу рыбы прилип самец, который повсюду ее сопровождает.

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