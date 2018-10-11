Португалия: около 30% населения не посещают стоматолога

Согласно им, «92% португальцев считают, что красивая улыбка очень важна». Однако «27,1% респондентов никогда не посещали стоматолога или делают это только в чрезвычайной ситуации».

«Поддержание здоровья полости рта является неотъемлемой частью здорового образа жизни и ключом к красивой и гармоничной улыбке, учитывая, что у 68% населения не хватает нескольких зубах», - заявил врач-стоматолог Жоау Карамеш, клинический директор Института имплантологии.

«Адекватные привычки гигиены в отношении полости рта и регулярные консультации стоматолога могут позволить исправить ситуации, такие как сколы, пятна или расстояние между зубами, а также информированность пациентов и развеять еще существующие в обществе мифы относительно здоровья полости рта среди общества», - говорит специалист, который является клиническим директором Института имплантологии», - подчеркивает Жоау Карамеш.

Регулярные визиты к дантисту являются ключевым фактором в развитии здоровья и профилактике заболеваний полости рта, чтобы избежать более инвазивных и дорогостоящих процедур.