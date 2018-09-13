Португалия: около 60 тысяч новых случаев рака

Согласно ей, четверть населения в Португалии подвержена риску развития рака в возрасте до 75 лет, а 10% - рискуют умереть от онкологических заболеваний.

Согласно данным Международного агентства по исследованию рака (МАИР), число новых случаев рака в Португалии в этом году превысит 58 тысяч, при этом смертность от рака оценивается почти в 29 тысяч человек.

Колоректальный рак будет типом рака с большим количеством новых случаев в Португалии в этом году - более 10 тысяч пациентов. Далее следует рак молочной железы, который, как ожидается, затронет почти 7 тысяч человек и рак предстательной железы, который будет диагностирован у более чем 6 тыс. 600 человек. Рак легких, который является самым распространенным в мире, находится в Португалии на четвертом месте заболеваемости, с более чем 5 тыс. 200 случаев в этом году.

В гендерном анализе рак с наибольшей частотой у мужчин - это простата, далее следует колоректальный рак. Самый распространенный тип онкологии у женщин - рак молочной железы, а колоректальный рак также находится на втором месте по частоте.

Что касается смертности, то в анализе 36 типов онкологических заболеваний в Португалии рак легких наиболее смертелен, как и во всем мире, затем следует рак толстой кишки, желудка, предстательной железы и молочной железы.

По данным МАИР, в Португалии насчитывается более 155 тысяч человек, живущих с раком, диагностированным более пяти лет назад.

Также по всему миру в этом году выявлено более 18 миллионов новых случаев рака и 9,6 миллиона смертей.

У каждого пятого мужчины и каждой шестой женщины во всем мире диагностируется рак на определенном этапе своей жизни.