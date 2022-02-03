Португалия: около 77% водно-болотных угодий под угрозой

Экологическая организация Zero предупредила о плохом состоянии водно-болотных угодий в Португалии, 77% из которых находятся под угрозой, и заявила, что необходимо гарантировать воду для этих экосистем.

В заявлении ассоциации говорится, что «вызывает озабоченность состояние сохранности естественных и полуестественных местообитаний, связанных с водно-болотными угодьями, а также с учетом перспектив дальнейшей деградации из-за увеличения антропогенного давления, связанного с использованием территорий».

Водно-болотные угодья, «территории, затопленные или заболоченные водой, которые могут быть постоянными или сезонными», как поясняет на своем официальном сайте Институт охраны природы и лесов ( ICNF ), охраняются законом.

Они занимают, подчеркивает Зеро, 1,8% территории Португалии, и только 31 участок входит в Конвенцию о сохранении водно-болотных угодий.

Ассоциация предупреждает, что из этого общего количества подавляющее большинство (77%) деградирует.

Водно-болотные угодья и водоносные горизонты играют решающую роль в регулировании гидрологического цикла, они являются хранителями биоразнообразия, регулируют климат и защищают побережье.