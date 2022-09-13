Португалия: около половины сотрудников PSP старше 45 лет
Около половины сотрудников полиции общественной безопасности находятся в возрасте от 45 до 59 лет, говорится в социальном отчете.
«Отмечается, что именно в возрастной группе 45-49 лет наблюдается более высокая доля полицейских, составляющая 21,24% от общего числа, за которой следуют возрастные группы 50-54 года с 18,77%, 55-59 лет с 14,45%, 40-44 лет с 12,94%», - говорится в документе, опубликованном на сайте PSP.
В интервью президент Союза профессиональных полицейских (ASPP/PSP) Пауло Сантуш сказал, что данные в отчете отражают старение PSP, подчеркнув необходимость омоложения кадров.
Паулу Сантуш считал, что правительству следует уделить особое внимание этому омоложению, принимая во внимание «востребованность и сложность» службы, которая все чаще требует мускульной работы со стороны полиции.
По словам президента ASPP, в Специальном отряде полиции (UEP) уже начинает замечаться старение.
Всего в PSP работает 20 687 человек, 96,6% из которых - полицейские.
По данным PSP, 56,53% невыходов на работу были связаны с болезнью и 19,31% с несчастными случаями на работе.
Что касается случаев нетрудоспособности, объявленных в течение 2021 года в отношении сотрудников полиции, ставших жертвами несчастных случаев на работе, то 70 случаев привели к постоянной нетрудоспособности, 48 - к временной и абсолютной нетрудоспособности и 17 - к временной и частичной нетрудоспособности.
В социальном балансе также упоминается, что 54% полицейских получают чистую месячную зарплату от 1251 до 1500 евро.