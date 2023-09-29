Португалия: Октоберфест возвращается в Алгарве

Октоберфест - это пивной фестиваль в Баварии (Германия), который был создан в честь бракосочетания короля Людовика I в 1810 году.

Это ежегодное мероприятие является также торгово-развлекательной ярмаркой, проводимой в Мюнхене, на юге Германии, и распространилось в разных частях света, в том числе и в Португалии.

В португальской версии баварского фестиваля есть практически все, что сделало это мероприятие знаменитым в Мюнхене (Германия), начиная с кухни, где воссоздаются блюда баварской кухни. Собственно, и в Поршеше этот фестиваль изначально начинался с кухни.

По словам Жоао Мигеля Паиша, директора по питанию и напиткам Vila Vita Parc, «Первый Октоберфест начался в 2012 году как способ сделать что-то необычное. Мы открыли наш ресторан Biergarten, и поскольку это был ресторан, вдохновленный баварской кухней, мы решили повторить этот праздник в небольшом масштабе».

«Это была ресторанная вечеринка, у нас было около 50 гостей, все по приглашениям, никакой широкой публики. Потом мы продолжали работать, год за годом, все росло. В 2020 и 2021 годах мы закрывались из-за пандемии, а в 2022 году открылись снова, но в несколько большем формате. Все прошло очень хорошо, и на данный момент это самый большой Октоберфест, который мы когда-либо проводили», - добавил он.

Для любителей пива, помимо традиционных блюд, на этом фестивале представлено традиционное немецкое пиво «Эрдингер». Кроме того, вся атмосфера фестиваля - немецкая, а персонал одет в традиционную одежду.

«Что касается 2023 года, то реакция не может быть лучше. Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие. Это самый большой Октоберфест в Португалии и самый близкий к баварскому. Мы растем с каждым годом. В этом году мы решили провести его таким образом».

Хотя вход бесплатный, команда рекомендует заказать столик, что можно сделать, позвонив в ресторан Biergarten или в отель Vila Vita Parc. Оба номера перенаправят вас в службу бронирования билетов на Октоберфест.

Октоберфест открывается каждый день в 17.00 и закрывается в полночь, за исключением воскресенья, когда он открывается в обеденное время, чтобы дать возможность семьям тоже прийти и насладиться праздником.