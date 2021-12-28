Португалия: оливковое дерево стало кандидатом на Европейское дерево 2022 года

Дерево скрыто от глаз, но как только мы подходим поближе, его внушительные размеры становятся очевидны.

«Это наш символ здесь, в Педра-д'Эль-Рей , это одно из старейших живых существ Португалии», - с гордостью говорит коммерческий директор предприятия.

Пауло Маркеш говорит, что на этом оливковом дереве, которому, по оценкам, более 2200 лет, до сих пор растут оливки. Вероятно, оно был завезен на Пиренейский полуостров финикийцами.

Чтобы обнять его ствол, имеющий в обхвате более 11 метров, нужно не менее пяти человек. Крона возвышается на высоту более 10 метров. Ствол полый, внутри могут поместиться два или три человека.

Это оливковое дерево уже было классифицировано как дерево общественного интереса в 1984 году, но теперь оно хочет пойти дальше. Это один из кандидатов на звание Европейского дерева 2022 года. «Мы думаем, что это живое существо, которое заслуживает того, чтобы его знали как на национальном, так и на международном уровне», - отмечает Пауло Маркеш.

Королевское оливковое дерево, укоренившееся в этом уголке Португалии , выдерживало штормы, удары молний, ​​но ни разу не дрогнуло. «На нем всегда свежие ростки, это наш знак, это символ стойкости», - подчеркивает Пауло Маркеш.