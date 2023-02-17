Португалия: оливкового масла будет меньше

31 января сельскохозяйственные прогнозы указывали на производство оливкового масла в размере около 126 тысяч тонн (1,37 млн гектолитров) в кампании 2022 года.

Это четвертый показатель за всю историю, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE) о сельскохозяйственных прогнозах на 2022 год.

Значения были зарегистрированы в год с очень неблагоприятными метеорологическими и гидрологическими условиями.

Падение производства оливкового масла будет более заметным в традиционных оливковых рощах, считает институт.

Прогноз INE основан на комплексе факторов, влияющих на продуктивность, таких как наличие неблагоприятных погодных условий (высокие температуры и экстремальная засуха) и нападения саранчи и плодовых мух (из-за отсутствия обработки).

Таким образом, ожидается, что производство оливкового масла снизится на 40% по сравнению с кампанией 2021 года (достигнув 126 тысяч тонн), когда было произведено самое высокое производство: 2,29 млн гектолитров (около 210 тысяч тонн).

По данным INE, производимое оливковое масло в целом «хорошего качества, с низкой кислотностью и хорошими органолептическими характеристиками».