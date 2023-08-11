Португалия: Ольяо приветствует фестиваль морепродуктов

Пятница, 11 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: Ольяо приветствует фестиваль морепродуктов

Фестиваль морепродуктов в Jardim Pescador Olhanense продлится до 14 августа.

Крупнейшее гастрономическое событие на юге страны представит лучшие гастрономические блюда региона вместе с фантастической музыкальной программой.

После трехлетней паузы из-за пандемии Фестиваль морепродуктов снова в полном разгаре.

Сцена теперь обращена на запад, и организация сосредоточена на оптимизации опыта для всех посетителей, а именно за счет разнообразного предложения развлечений и увеличения ассортимента гастрономических предложений.

На сцене выступят отечественные и всемирно известные артисты. Все концерты начинаются в 23:00.

Мэр Антониу Мигел Пина ожидает, что 35-й Фестиваль морепродуктов будет включать «высококачественную музыку и развлечения, а также самые свежие морепродукты, приготовленные так, как умеют только жители Ольяо».

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