Португалия: Ольяо приветствует фестиваль морепродуктов

Крупнейшее гастрономическое событие на юге страны представит лучшие гастрономические блюда региона вместе с фантастической музыкальной программой.

После трехлетней паузы из-за пандемии Фестиваль морепродуктов снова в полном разгаре.

Сцена теперь обращена на запад, и организация сосредоточена на оптимизации опыта для всех посетителей, а именно за счет разнообразного предложения развлечений и увеличения ассортимента гастрономических предложений.

На сцене выступят отечественные и всемирно известные артисты. Все концерты начинаются в 23:00.

Мэр Антониу Мигел Пина ожидает, что 35-й Фестиваль морепродуктов будет включать «высококачественную музыку и развлечения, а также самые свежие морепродукты, приготовленные так, как умеют только жители Ольяо».