Португалия: онкология - цифры и факты

1. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ

В Португалии онкологические заболевания продолжают оставаться второй ведущей причиной смерти после сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Заболеваемость онкологическими заболеваниями увеличивается примерно на 3% в год.

2. САМЫЙ СМЕРТОНОСНЫЙ РАК

Рак легких по-прежнему является злокачественным новообразованием с самой высокой смертностью в Португалии. Примечательно, что смертность от этого вида рака в последние годы увеличилась, но только среди женщин.

3. СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ ВЫЖИВАЮТ

Около 50% больных раком не умирают от этого заболевания. То есть около половины людей с раком выживают. Или потому, что излечились, или потому, что продолжают лечение.

4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПО РЕГИОНАМ

Рак желудка наиболее распространен и имеет значительно более высокую смертность на севере Португалии, что, согласно докладу, «тесно связано с привычками питания». Алентежу Литорал - это регион, где больше людей умирают от колоректального рака (ободочной и прямой кишки).

Количество случаев рака со смертельным исходом выше среднего уровня отмечается на Азорах, в Алгарве, столичных регионах Лиссабон и Порту, регионах Алентежу Литорал и Алту Минью. В частном случае Азорских островов асимметрия очень заметна, что объясняется низким налогообложением табака в этом автономном регионе. Более высокий уровень смертности от рака молочной железы отмечается на Азорских островах, далее следуют регионы Бейраш и Серра-да-Эштрела, Запад, Лиссабонский столичный район, Мадейра и Лезирия-ду-Тежу.

5. ФАКТОРЫ РИСКА

Потребление табака связывают с увеличением смертности среди женщин и среди населения автономного региона Азорских островов.

6. САМЫЙ ЛУЧШИЙ СКРИНИНГ

Согласно документу, программы скрининга рака значительно продвинулись - с расширением географического охвата, увеличением числа пациентов, подвергнутых скринингу, и значительным улучшением показателей вовлеченности (+ 5%).

Скрининг на рак молочной железы и на рак шейки матки имеет наиболее значительный национальный охват. Согласно докладу ОЭСР «Здоровье с первого взгляда 2016 года», в Португалии в 2014 году насчитывалось 70,7% женщин, прошедших скрининг на рак шейки матки, в то время как средний показатель в Европе составил 63%.

Что касается скрининга рака молочной железы в 2013 году, то Португалия была страной в Европе с самым высоким показателем скрининга - обследование прошли 84,2% женщин, что значительно выше среднего показателя по Европе - 62,8%. В течение последнего года в Северном регионе был достигнут 100%-ный охват в скрининге рака молочной железы.

7. ВЫЖИВАЕМОСТЬ

Согласно докладу, в 2013 году пятилетняя выживаемость при раке шейки матки составила 64,5% - на уровне среднеевропейского среднего показателя, а при раке матки - 87,9%, что на 4 процентных пункта выше среднеевропейского уровня.

Согласно результатам исследования, проведенного в этом году Онкологический центром Университета Джона Хопкинса (США) и опубликованного в журнале Science, большинство видов рака вызвано генетическими ошибками и не столько образом жизни. Две трети генетических мутаций, ответственных за рак, являются результатом случайных ошибок, которые возникают, когда клетки делятся - это процесс, необходимый для регенерации организма.