Португалия: онлайн-продажи электромобилей выросли втрое

Понедельник, 25 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: онлайн-продажи электромобилей выросли втрое

В марте рост составил 260% в годовом исчислении, а оборачиваемость запасов увеличилась на 302%.

Согласно отчету обсерватории INDICATA, увеличение спроса на электромобили привело к тому, что оборачиваемость запасов (количество замен за период времени, в данном случае в месяц) увеличилась на 302% по сравнению с мартом 2021 года, установившись на уровне 9,4.

Таким образом, в течение месяца в среднем происходило 9,4 замены электромобилей.

Дело в том, что наибольшее количество подержанных автомобилей в возрасте до 4 лет продается быстрее; на первых трех местах этого рейтинга мы находим гибрид Kia Niro, а также электрические Hyundai IONIQ и Nissan Leaf.

В европейских странах, проанализированных INDICATA, общие продажи электромобилей выросли на 146% в марте в годовом исчислении, а продажи гибридов также выросли на 33% за этот период.

В противоположном направлении следуют продажи подержанных дизельных и бензиновых авто, падение которых в марте составило 22% и 13% соответственно по отношению к марту 2021 года.

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