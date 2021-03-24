Португалия: опасайтесь SMS от фальшивых таможенников

Среда, 24 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: опасайтесь SMS от фальшивых таможенников

Налоговые органы предупреждают о сообщениях, отправленных «поддельными» таможенными центрами.

Необходимо игнорировать сообщение, которое служит для преступного сбора личной и конфиденциальной информации от налогоплательщика для незаконного использования.

«Налогово-таможенное управление (AT) предостерегает о фишинговой кампании, в которой используются мошеннические текстовые сообщения (SMS), предположительно отправленные ложным таможенным центром», - говорится в заявлении налоговых органов, опубликованном на финансовом портале.

Подобные сообщения, якобы отправленные таможней, включают уведомление о возмещении в размере 105 евро и предлагают налогоплательщику нажать на ссылку, чтобы можно было обработать возмещение.

Эти сообщения «ложны и должны быть проигнорированы», и ни в коем случае налогоплательщик не должен выполнять запрошенную операцию с SMS.

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