Португалия: опасайтесь SMS от фальшивых таможенников

Необходимо игнорировать сообщение, которое служит для преступного сбора личной и конфиденциальной информации от налогоплательщика для незаконного использования.

«Налогово-таможенное управление (AT) предостерегает о фишинговой кампании, в которой используются мошеннические текстовые сообщения (SMS), предположительно отправленные ложным таможенным центром», - говорится в заявлении налоговых органов, опубликованном на финансовом портале.

Подобные сообщения, якобы отправленные таможней, включают уведомление о возмещении в размере 105 евро и предлагают налогоплательщику нажать на ссылку, чтобы можно было обработать возмещение.

Эти сообщения «ложны и должны быть проигнорированы», и ни в коем случае налогоплательщик не должен выполнять запрошенную операцию с SMS.