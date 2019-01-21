Португалия: опасная работа

Понедельник, 21 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: опасная работа

Данные представлены органом по контролю за условиями труда.

Согласно им, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом увеличилось. В 2018 году погиб 131 работник, что на 12 больше, чем в предыдущем году. Большинству жертв было от 45 до 54 лет.

Подавляющее большинство инцидентов произошло в строительстве и обрабатывающей промышленности, а по территориальному признаку - в округах Лиссабон, Порту и Брага. Самым худшим днем недели, по статистике, была суббота: в 2018 году в этот день погибли вдвое больше работников, чем в 2017-м.

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