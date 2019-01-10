Португалия: опасные фены

На основании этого анализа было установлено, что два secadores de cabelo опасны: Becken BPHD 2663 и Selecline 871466/RW807B. Эти устройства не прошли тестирование в плане безопасности.

Ассоциация по защите потребителей DECO советует потребителям вернуть устройства в магазины, где они были приобретены, и запросить возврат денег.

«Те, у кого есть фен Selecline 871466 / RW807B, должны вернуть его в супермаркеты Jumbo. Группа Auchan, отвечающая за коммерциализацию бренда, гарантирует, что вернет всю сумму, уплаченную за устройство, которое не прошло наш тест, поскольку оказалось опасным, - говорится в заявлении DECO, размещенном на официальном сайте. - Фен Selecline 871466/RW807B загорелся, поскольку температура внутри повысилась, когда мы снизили обороты двигателя и поток воздуха, испускаемый вентилятором, имитируя возможный отказ или износ двигателя. Продажа модели была приостановлена в физических и интернет-магазинах, в то время как Auchan Group ожидала результатов новых тестов бренда. В конце концов модель была изъята из продажи».

Также в октябре 2018 года фен BeckenBPHD 2663 был изъят из физических и онлайн-магазинов Worten в Португалии и Испании - после того, как прибор не смог пройти тест на безопасность».

«Во время лабораторных тестов при блокировке двигателя произошло возгорание устройства. Worten впервые решил изъять товар, который продемонстрировал серьезные сбои в тестах, проведенных DECO PROTESTE», - поясняет ассоциация, добавляя, что, как поясняет Worten, «при представлении товарного чека покупатель сможет получить всю стоимость, уплаченную за продукт. Те, у кого нет подтверждения покупки, могут также вернуть фен. Но в этом случае Worten вернет стоимость, соответствующую последней цене продажи продукта - 19,99 евро».

«Мы обнаружили два других опасных электрофена: Rowenta CV5384 и Taurus Alize Evolution 2200», - заявили в DECO. Однако компании, отвечающие за коммерциализацию, еще не изъяли эти устройства с рынка.