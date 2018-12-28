Португалия: операции – откладываются

Так называют акцию протеста медсестер, которая проходит в операционных блоках пяти основных больниц страны с 22 ноября 2018 г.

РечьидетоCentro Hospitalar Universitário de S. João (Порту), Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte и Centro Hospitalar de Setúbal.

Забастовка уже привела к отмене более семи тысяч плановых операций.

Как было согласовано первоначально, акция протеста должна завершиться 31 декабря с.г., однако, как предупредила профессиональная Коллегия медсестер (Ordem dos Enfermeiros, OE), может быть продлена. В своем заявлении OE от 26 декабря еще раз заявила о необходимости достичь срочного соглашения между правительством и профсоюзами относительно «хирургической забастовки» «под угрозой обострения ситуации с отсрочкой операций и хаоса в Национальной системе здравоохранения (SNS)».

Вместе с тем, OE также гарантировала, что «медсестры не только неукоснительно соблюдают минимальные услуги, но и работают помимо этих минимальных услуг».

Согласно информации, полученной OE из пяти вышеуказанных госпиталей, «не было зарегистрировано ни одной ситуации, которая угрожала бы жизни пациентов».

Как заявил на днях министр финансов Мариу Сентену, «примерно 2,5 тысяч пациентов, операции которых были отменены из-за забастовки, получили «хирургические чеки» (cheques-cirurgia), которые позволяют им прооперироваться в других государственных больницах, не охваченных акцией протеста, среди причин которой - ухудшение условий труда в SNS, отсутствие продвижения по карьерной лестнице в течение 13 лет, а также признания категории медсестер-специалистов.

В свою очередь, Профсоюз португальских медсестер (SEP) объявил о проведении новой четырехдневной общенациональной забастовки в течение четвертой недели января 2019 г. с требованием к правительству принять решения о карьерном росте, на которых настаивают данные работники сферы здравоохранения. Отметим, что запланированная акция протеста SEP не имеет никакого отношения к «хирургической забастовке».