Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник московский "Локомотив" в гостях уступил итальянскому "Ювентусу" (1:2), а в среду петербургский "Зенит" на выезде проиграл немецкому "Лейпцигу (1:2). При этом португальская "Бенфика" на своем поле обыграла французский "Лион" (2:1), пишет ТАСС.

Совокупность этих результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 43,849, в то время как у России осталось 43,549 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Помимо "Локомотива" и "Зенита", Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и "Краснодар", выступающие в Лиге Европы, от Португалии во втором по значимости еврокубковом турнире выступают "Брага", "Порту", "Витория" и "Спортинг".

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.