Португалия: оперный фестиваль в Лиссабоне - в новом формате

Так называется новый оперный фестиваль, который родился в нетипичный нынешний год, отмеченный пандемией Сovid-19 и различными вызванными ею ограничениями.

Мероприятие пройдет с 21 августа по 11 сентября в саду Национального музея Древнего искусства (jardim do Museu Nacional de Arte Antiga) и в Столярных мастерских Сан-Лазару (Carpintarias de São Lázaro) рядом с Martim Moniz. Организаторы (в числе которых компания-постановщик Ópera do Castelo) обещают разностороннюю программу: от великой классики до оперного авангарда.

«Я всегда ощущала, что мир оперы очень замкнут сам по себе, и Португалия - одна из стран с наименьшим количеством оперных постановок. К сожалению, Театр Сан-Карлос не слишком динамичен. Это была идея, которая вынашивалась в течение нескольких лет: создать фестиваль, который шел бы навстречу публике с совершенно разными предложениями», - рассказала в интервью агентству Lusa главный режиссер и художественный руководитель фестиваля певица (сопрано) Катарина Молдер.

«Тоска» Пуччини, марафон «Опера XXI», современный оперный конкурс, оперный «рейв» (но непременно с социальной дистанцией!), который объединяет мир поп-музыки и оперы, «Cine-Ópera» с кинематографическими версиями великих опер – вот лишь некоторые знаковые моменты фестиваля.

Так, с 21 по 28 августа все желающие смогут увидеть в jardim do Museu Nacional de Arte Antiga знаменитую «Тоску» Пуччини, которая, к сожалению, не ставилась в Лиссабоне в течение последних 12 лет. Ограничения, наложенные из-за коронавируса, не позволят показать зрителям полную версию оперы – будет предложен сокращенный вариант. «Композитор Ана Сеара обещает сделать новую «Tosca» более «интимной», но в то же время богатой», – пояснила Катарина Молдер.

Идея художественного рукодителя - помимо представления великих композиторов, нового и классического репертуара - вовлечь аудиторию в оценку произведений. Внести свой вклад в выполнение этой задачи призван марафон «Опера XXI», который пройдет в рамках фестиваля 30-31 августа и 3-4 сентября и в котором примут участие семь новых опер, отобранных в начале года по «качеству и силе либретто».

Также Ана Сеара представит оперный «рейв» («Rave operática») в Carpintarias de São Lázaro, «в котором поп-мир пересекается с оперой; это дань уважения различным артистам - от Нины Хаген до Марии Каллас». В дополнение к оперным «событиям» и лирическим миксам на суд зрителей будет предложена «оргазмическая» пятиминутная микроопера под названием «Удовольствие» («Prazer»).

Также будет место для конференций, которые будут посвящены центральной теме программы этого первого выпуска Operafest Lisboa: предательство и обман, исследуя идею «чем хуже, тем лучше», поскольку «в опере чем трагичнее, тем лучше это финкционирует».

В завершение фестиваля состоится показ самых знаковых кинематографических версий великих опер: «Tosca de Puccini», режиссер Джанфранко ди Босио, и «Cavalleria rusticana de Mascagni», режиссер Франко Дзеффирелли.

Катарина Молдер считает, что «люди должны защищать себя, но также должны продолжать жить». Вместе с тем, следуя требованиям времени, фестиваль пройдет с соблюдением всех правил безопасности, установленных властями.