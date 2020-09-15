Португалия: оплата налогов в рассрочку – по-новому

Вторник, 15 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: оплата налогов в рассрочку – по-новому

«Финансы» приняли меру, облегчающую выполнение налоговых обязательств.

Новшества касаются налогоплательщиков, имеющих долги по подоходному налогу с физических лиц (IRS) на сумму до 10 тыс. евро, а также по подоходному налогу с юридических лиц (IRС) на сумму до 5 тыс. евро.

Напомним, что ранее налогоплательщики, которые хотели уплатить налоги в рассрочку (без предоставления гарантии), должны были запросить об этом в течение 15 дней после истечения крайнего срока платежа (limite de pagamento), указанного в платежной накладной (nota de cobrança).

Теперь же, согласно новому Постановлению Министерства финансов, налоговые органы официально предоставляют налогоплательщикам возможность оплаты в рассрочку (pagamento a prestações), независимо от подачи прошения. Это означает, что если налогоплательщик оплатит первый взнос (транш), данные на оплату которого ему пришлют, он автоматически подпадает под план pagamento a prestações без необходимости просить об этом.

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