Португалия: оппозиция обвинила правительство в создании «атомной бомбы в туризме»

Франсишку Родригеш де Сантуш обвинил правительство PS в создании «атомной бомбы в туризме», демонстрации «отсутствия дипломатии» и дозволении «противоречивых сигналов».

В частности, глава CDS-PP обвинил правительство Антониу Кошта в пропаганде «неправильной стратегии» относительно «внешнего посыла», который демонстрирует Португалия касательно Covid-19.

«Во время борьбы с пандемией, когда мы должны продемонстрировать партнерам и туристам возможность доверять нам, страна придерживается неправильной стратегии как на уровне коммуникации, так и дипломатии. На 100 тысяч жителей в Португалии регистрируется 46 новых случаев заражения, тогда как средний показатель по Европейскому союзу составляет 16. Это атомная бомба в туризме, с которой нужно бороться», – заявил партийный лидер.

Президент CDS-PP призвал правительство передать сообщение о том, что в Португалии есть места с низкой плотностью населения и с контролируемой ситуацией коронавируса, в которых безопасно проводить отпуск.

Говоря о «противоречивых сигналах», Франсишку Родригеш де Сантуш описал типичный сценарий: «Молодые люди не вправе собираться большими толпами, чтобы выпить пива. Мне кажется, это хорошо. Но политический фестиваль «Festa do Avante», организуемый Коммунистической партией (PCP), планируют провести. Жители не могут гулять на улицах, но ультраправым, ультралевым и профсоюзам дозволено проводить манифестации каждую неделю. Складывается впечатление, будто государство существует исключительно для партий, и что есть две Португалии: реальная и страна пропаганды PS, где политические партнеры могут делать все, а португальцы – ничего».

«Мы знаем, какое вредное воздействие пандемия оказывает на туризм. В настоящее время у нас около 600 тысяч безработных, 880 тысяч временно уволенных (layoff), 40% населения потеряли доход. Правительству пора что-то предпринять», – добавил политик.