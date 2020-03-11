Португалия определилась с участником "Евровидения-2020"

Среда, 11 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия определилась с участником

Elisa с песней «Medo de Sentir» полетит в Роттердам.

Португалия дольше других стран выбирала участника "Евровидения-2020". Она никак не могла определиться с конкурсантом.

Наконец, участник, вернее участница, названа.

Певица Elisa с песней «Medo de Sentir» стала победителем национального песенного конкурса. Она и полетит в Роттердам.

Elisa родом из Мадейры, сейчас девушке 20 лет.

Заключительный этап национального отбора участников международного песенного конкурса "Евровидение-2020" состоялся 7 марта.

Последними своих участников песенного фестиваля определили Швеция, Финляндия, Дания и Португалия.

Швецию в 2020 году будет представлять группа The Mamas с композицией «Move». Дания отправляет коллектив Ben & Tan с песней «Yes». От Финляндии на конкурсе выступит певец Aksel Kankaanranta с композицией «Looking Back».

Более полная информация о конкурсантах, размещена на официальном сайте мероприятия.
«Евровидение-2020» состоится 12-16 мая в Роттердаме.

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