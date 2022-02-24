Португалия: опубликованы новые налоговые таблицы IRS

Правительство уже опубликовало новые таблицы IRS для доходов от работы по найму.

Обновленные ставки предназначены для учета эффекта повышения заработной платы и новых категорий подоходного налога.

Обновление этих ставок направлено, как уже объяснил государственный секретарь по налоговым вопросам Антониу Мендонза Мендеш, на учет эффекта повышения заработной платы и новых категорий подоходного налога, которые будут созданы в рамках государственного бюджета на 2022.

В указе, опубликованном в Diário da República, правительство поясняет, что пределы диапазонов различных уровней дохода теперь обновляются, и эта мера дополняет снижение ставок, которое уже применялось с января.

Изменения, внесенные 24 февраля, будут применяться к доходу, выплаченному или предоставленному с 1 марта 2022 года.

Следует отметить, что профсоюзы государственных служащих уже предупреждали, что увеличение заработной платы на 0,9%, предоставленное правительством с января, привело к тому, что некоторые государственные служащие поднялись вверх по уровню доходов в таблице удержания, таким образом платя больше налогов каждый месяц.

Это один из вопросов, на который призваны ответить публикуемые таблицы.

Правительство не в первый раз корректирует таблицы, рассчитанные на 2022 год. В конце января оно скорректировало их, чтобы «защитить рост чистого дохода всех пенсионеров».