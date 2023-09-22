Португалия опускается в мировом рейтинге талантов

Португалия менее конкурентоспособна, чем год назад, когда дело касается талантов.

Она опустилась на одну позицию в мировом рейтинге Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

Среди 64 анализируемых стран Швейцария, Люксембург и Исландия являются наиболее конкурентоспособными экономиками с точки зрения талантов во всем мире.

«Португалия занимает 25-е место в глобальном рейтинге талантов Всемирного центра конкурентоспособности IMD 2023. Несмотря на улучшение показателей привлекательности, в этом году, в отличие от 2022 года, результаты отмечены снижением в стране факторов инвестиций и развития (НИОКР)», - говорят исследователи.

По привлекательности страна поднялась на три позиции, переместившись с 40-го на 37-е место.

Что касается НИОКР, Португалия опустилась на пять позиций по сравнению с 2022 годом, с 22 на 27 место.

Что касается коэффициента подготовки, то страна также зафиксировала снижение, в данном случае на восемь позиций, упав с 19 места на 27.