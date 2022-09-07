Португалия: ориентир - экология аэропортов

Оператор аэропортов Vinci 7 сентября пообещал достичь в течение 10 лет цели «нулевого выброса» газов, вредных для окружающей среды, в десяти аэропортах, которые он контролирует в Португалии через ANA.

«Я беру на себя обязательство, что через 10 лет в аэропортах Португалии и ANA выбросы углерода будут нулевыми», сказал исполнительный президент (генеральный директор) французской концессии VINCI и президент VINCI Airports Николя Нотебарт в кулуарах церемонии награждения.

Николя Нотебарт сказал, что Португалия, вероятно, станет первой страной в Европе и в мире, в аэропортах которой будет «нулевой выброс» вредных для окружающей среды газов.

Vinci Airports, дочерняя компания Vinci Group, является французским оператором аэропортов, которому с 2013 года принадлежит португальская компания ANA, отвечающая за управление 10 аэропортами на материковой части Португалии (Лиссабон, Порту, Фару и гражданский терминал Бежа), в автономном Регион Азорских островов (Понта-Делгада, Орта, Санта-Мария и Флореш) и в автономном районе Мадейра (Мадейра и Порту-Санту).

Николя Нотебарт считает, что необходимо сочетать «мобильность, туризм и борьбу с изменением климата», а обязательства по защите окружающей среды «необходимы»: «Вот почему Португалия станет лидером в области зеленого электричества в аэропортах», - сказал он.

Исполнительный президент Vinci Concessions также подчеркнул, что «лето было очень позитивным», «успехом для страны с точки зрения туризма», с намерением ведущей транснациональной корпорации продолжать как можно больше инвестировать в страну.