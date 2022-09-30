Португалия: ориентир на занятия ходьбой

Государственный секретарь по вопросам городской мобильности Жоржи Делгаду заявил, что Национальная стратегия активной пешеходной мобильности до 2030 года, утвержденная правительством, направлена ​​на сокращение малоподвижного образа жизни в стране на 15%.

Жоржи Делгаду уточнил, что предполагается, что индекс малоподвижного образа жизни, который в 2020 году составлял 46% (Генеральное управление здравоохранения), может снизиться в период между 2024, 2027 и 2030 годами соответственно на 5, 10 и 15%.

Утвержденная стратегия также устанавливает целевые показатели квот на мобильность пешеходов, которые снизились с 25% в 2000 г. до 16% в 2011 г. «Мы хотим достичь 2030 г. с квотой пешеходов на уровне 35%», - сказал госсекретарь.

Национальная стратегия активной пешеходной мобильности до 2030 года (ENMAP) была одобрена в общих чертах и ​​в настоящее время проходит общественное обсуждение, а Хорхе Дельгадо ожидает ее окончательного утверждения к концу года.

Помимо разработки планов и принятия мер по продвижению ходьбы, эта стратегия дополняет уже существующую, а именно активную велосипедную мобильность.

По словам госсекретаря, утвержденный документ затрагивает несколько государственных областей, «с мерами, начиная от законодательных мер, в области безопасности дорожного движения, связанных с образованием, с инвестициями в инфраструктуру для улучшения городов и их характеристик, чтобы они стали более «пешеходными», и меры фискального характера».

Жоржи Делгаду считает, что в большинстве городов автомобиль приобрел «чрезмерную роль», к которой города приспособились, поэтому именно эту тенденцию необходимо переломить.