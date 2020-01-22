Португалия: оригинальный сувенир можно привезти из Эворы

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: оригинальный сувенир можно привезти из Эворы

В Эворе начали бесплатно раздавать стильные компактные пепельницы для использования в карманах.

Щедрую акцию затеяла администрация ради поддержания чистоты улиц.

Городское Правительство объявило кампанию «A beata é sua, o chão é de todos», что в переводе на русский означает: «Окурок — твой, а пол принадлежит всем».

В рамках невиданной в Эворе ранее акции всем курильщикам на улицах раздают миниатюрные пепельницы, которые легко помещаются в кармане или дамской сумочке. Они выглядят весьма стильно и оформлены в черно-белых красках. Так до жителей и гостей города доводится информация, что чистота окружающего пространства зависит от людей, пишет ТАСС.

Пепельницы можно получить на улицах у активистов, самостоятельно зайти за ними в мэрию или забрать в туристическом офисе.

По свидетельству очевидцев, красивые кошелечки с удовольствием разбирают и те туристы, что не курят. Вероятно, мини-пепельницы приглянулись им в качестве редкого сувенира.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)