Португалия: орлица защищает монастырь Жеронимуш от чаек

В течение десяти лет центральный фонтан внутри монастыря Жеронимуш оставался без воды, потому что прохладная влага привлекала стаи чаек. Крыши и террасы были завалены мусором и остатками пищи, которую птицы несли отовсюду. Помет наносил заметный урон стенам, крышам и даже посетителям.

Но теперь все изменилось, благодаря вмешательству орлицы по имени Белен, задача которой - летать над монастырем и своим присутствием распугивать чаек и мешать им гнездиться.

«Я хочу особо отметить, что мы не трогаем гнезда, яйца или птенцов, - подчеркивает сокольничий Руи Карвалью. - Мы начинаем работать раньше, чем чайка начнет выбирать место для гнезда, и птица должна понять, что теперь это место для нее не подходит», - объясняет сокольничий.

Идея использовать контроль орнитофауны стала инициативой директора монастыря Далилы Родригеш, которая взяла на себя руководство памятником архитектуры в мае 2019 года.

В монастыре Жеронимуш теперь нет полчищ чаек, а в центральном фонтане внутреннего дворика снова появилась вода.

Чайки продолжают летать над монастырем и приземляться на памятник, но их в десятки раз меньше. Кроме того, практически исчез весь мусорный след, который они приносили с собой.

«Это методы охраны окружающей среды. Мы сохраняем архитектурное наследие, не убивая птиц, а держа их на расстоянии, не причиняя вреда их виду. Теперь эту практику необходимо обобщить, чтобы с эффективностью использовать в будущем», - говорит Далила Родригеш.

Следующими непрошенными гостями, которых настойчиво попросят покинуть стены монастыря, станут грибки и водоросли, создающие неопрятную черноту на белых стенах Жеронимуша.

Орудием станут биоциды - вещества и микроорганизмы, способные подавлять грибок и паразитирующие микрорастения. С помощью технологии, впервые использованной в Португалии, камень освобождается от этих микроорганизмов, и их повторное появление задерживается минимально инвазивным способом без использования механического вмешательства.

Хочется сказать спасибо орлам и людям, которые стоят на страже архитектурных шедевров Португалии.