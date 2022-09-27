Португалия: осенние фрукты сильно загрязнены пестицидами

Основываясь на официальных данных, в отчете указывается, что большая часть европейских груш (49%), столового винограда (44%), яблок (34%), слив (29%) и малины (25%) продавалась с использованием пестицидов, связанных с повышенный риском рака, сердечных заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.

Организация даже отмечает, что большинство рассматриваемых пестицидов представляют угрозу даже в очень малых дозах.

В документа под названием «Пестицидный рай» указано, что португальские груши были одними из самых зараженных (68%), уступая бельгийским (71%) и голландским (70%). Среди наименее зараженных оказались румынские, латышские и шведские.

Что касается яблок, то голландские были наиболее загрязнены, почти три четверти (71%), за ними следуют греческие (54%). Что касается португальских яблок, то половина из них (50%) была заражена. Без пестицидов остались лишь норвежцы, словенцы и шведы.

Что касается малины, то Португалия оказалась в гораздо лучшем положении, чем Норвегия с худшим результатом, где уровень загрязнения составил 61%. Значение для португальской малины составило 11%.

Также, по данным PAN Europe, почти половина венгерских и греческих слив были загрязнены, а греческий и итальянский виноград были загрязнены больше всего (56% и 47% соответственно). Что касается Португалии, то в отношении этих фруктов отсутствовали данные для «надежного обзора возможного загрязнения».

PAN Europe проанализировала 44 137 образцов свежих фруктов, протестированных правительствами в период с 2011 по 2020 год, и пришла к выводу, что ситуация с пестицидами ухудшилась, а загрязнение яблок, груш и слив почти удвоилось с 2011 года, увеличившись на 110%, 107% и 81%. соответственно.

В 2020 г. была заражена треть (33%) всех проверенных плодов, в то время как в 2011 г. показатель не превышал 20%.