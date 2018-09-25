Португалия: оштрафовали серферов...

Вторник, 25 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: оштрафовали серферов...

Пляж Сан-Жоау (Кошта-де-Капарика) разделен на три зоны.

Первая - для школ серфинга, вторая - для самостоятельной практики и третья - для купания, обозначенная флажками. И данное правило лучше не нарушать.

Так получилось, что в поиске волн юные серферы - ребята 9-10 лет - оказались в зоне для купания (в тот день это было единственное местона весь пляж, где эти волны были), где были застигнутысотрудниками Морской полиции, которую вызвал кто-то из купальщиков. В итоге каждого серфера оштрафовали на 100 евро. В неприятную ситуацию оказались вовлечены родители оштрафованных детей, что вылилось в громкий скандал. По словам очевидцев, «это позор, что там произошло».

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