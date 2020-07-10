Португалия: особенности подачи квартальной декларации в Соцстрах в июле-2020

Соответственно, в июльском отчете за 2020 год, который нужно подать до 31 июля, должны быть указаны доходы, полученные в апреле, мае и июне 2020 года, которые, в свою очередь, будут использоваться для расчета взносов (contribuições) за июль, август и сентябрь 2020 года.

В этом году, в связи с ситуацией, вызванной COVID-19, следует иметь в виду некоторые нюансы.

1. Нужно ли декларировать финансовую поддержку, полученную от государства?

- Ответ - и да, и нет.

А) Сумма финансовой поддержки, полученной в качестве чрезвычайной поддержки в связи с сокращением экономической активности (apoio extraordinário à redução da atividade económica), в квартальной декларации НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ, должны быть указаны только доходы, полученные в результате осуществления самостоятельной деятельности.

Б) Финансовая поддержка, полученная на исключительную поддержку семьи (apoio excecional à família), УКАЗЫВАЕТСЯ в квартальном отчете как «оказание услуг» (prestação de serviços).

2. Как происходит выплата взносов в период чрезвычайной поддержки в условиях COVID-19?

Согласно мере по поддержке в связи с сокращением экономической активности (ст. 26 DL 10-A/2020), воспользоваться которой можно путем подачи заявления, в те месяцы, когда они получают поддержку, самозанятые работники имеют право временно не выплачивать взносы. Однако они должны приступить к их погашению (в рассрочку - до 12 ежемесячных платежей, без начисления пени за просрочку) начиная со 2-го месяца, следующего за окончанием поддержки. Напомним, что финансовая поддержка, сроком на 1 месяц, стартовала в марте 2020 года и может быть продлена на срок до 6 месяцев.

Вместе с тем, по желанию, самозанятые работники могут продолжать выплачивать свои взносы, как и раньше. Таким образом, сумма взносов за месяцы поддержки будет по-прежнему рассчитываться ежемесячно и доступна для оплаты на SSDireta в опциях Conta Corrente > Posição Atual > Valores a pagar > Contribuições Correntes, с указанием даты-лимита для оплаты за соответствующий месяц.

В случае опоздания с оплатой за прошлые месяцы на SSDireta появится соответствующая информация (Conta Corrente > Posição Atual > Valores a pagar > Contribuições em atraso), с соответствующими пени (juros de mora).





В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НОВИЧКОВ.

I. Когда начинать подавать квартальную декларацию и платить взносы

Подавать декларацию и платить взносы (contribuições) в Соцстрах обязаны, за некоторыми исключениями, все самозанятые работники (trabalhadores independentes), работающие в режиме declaração trimestral, начиная с 13-го месяца после регистрации начала деятельности. Т. е. если вы откроете деятельность в «Финансах» 1 августа 2020 г., то за август 2021 года уже должны сделать отчисления. Поскольку, в этом случае, свою первую квартальную декларацию вы будет подавать только в октябре 2021 г., то взносы за август и сентябрь составят по 20 евро (минимально возможная сумма).

II. Как технически подавать квартальную декларацию

1) Войдите в Личный кабинет на сайте Segurança Social Direita.

2) Перейдите по ссылке Registar declaração trimestral. Если ее нет на главном экране, то воспользуйтесь следующими опциями через меню: Emprego > Trabalhadores independentes > Regime declaração trimestral.

3) Введите данные о доходах за предыдущий квартал по месяцам (доходы от оказанных услуг, продаж, сдачи в аренду и т.д. – каждый доход в свою категорию). Данные возьмите с Portal das Finanças (Faturas e Recibos verdes > Consultar). Это очень удобно, т.к. портал сам просуммирует доход за квартал и использует его для расчета платежей в Соцстрах. Различные субсидии, прибавочная стоимость и доходы от интеллектуальной собственности, по умолчанию, в квартальную декларацию не включаются. Но если вы хотите их включить - выбирайте Sim, если нет, то – Não.



III. Как рассчитываются и оплачиваются взносы в Соцстрах

На заключительном этапе подачи декларации вы увидите на экране сумму взносов, которую будете платить каждый месяц в течение последующих трех. При необходимости можно повысить или понизить процент отчислений, пользуясь инструментом Variação a aplicar.

При этом минимальный месячный платеж составляет 20 евро, а максимальный - 5265,72 евро (12-кратный размер IAS, который в 2020 году составляет 438,81 евро).

Сразу после отправки декларации вы получите на свой почтовый ящик уведомление о налоговой базе (base de incidência contributiva), установленной для вас на последующие 3 месяца, и с указанием суммы ожидаемого взноса. В то же время, Соцстрах вправе пересмотреть сумму взноса, подлежащего выплате ежемесячно, поскольку возможны события, которые могут повлиять на подлежащую выплате сумму (к примеру, болезнь, препятствующая работе), и зарегистрировать новое значение на Conta Corrente. Одновременно на почтовый ящик налогоплательщика отправляется соответствующее сообщение о новой сумме взноса к уплате.

А вот функция «Выставить счет на уплату взноса», скорее всего, будет доступна спустя некоторое время после подачи декларации. Вы сами сможете выбрать суммы, которые намерены заплатить, и выставить самому себе соответствующий документ для оплаты (Conta-corrente > Pagamentos à Segurança Social > Consultar valores a pagar > Еmitir documentos de pagamento). Счет можно оплатить через систему Multibanco, домашний банкинг или настроить автоматическое списание с банковского счета.

Памятка по важным датам

- До 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября - подача квартальной декларации. Если после подачи декларации вы поняли, что ошиблись, то ее можно подать заново, пока не закончился срок подачи (последний день месяца).

- с 10 до 20 числа каждого месяца - оплата взносов в Соцстрах; срок оплаты до подачи ПЕРВОЙ (после начала деятельности) квартальной декларации - до 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором у вас наступила обязанность по оплате.