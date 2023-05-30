Португалия остается излюбленным направлением в Европе

Вторник, 30 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия остается излюбленным направлением в Европе

Португалия - восьмое предпочтительное направление для европейских туристов в 2023 году, согласно исследованию Travel Industry Trends 2023.

Исследование недавно было опубликовано Mastercard Economics Institute. Один из сделанных выводов - что европейские туристы отдают предпочтение близким направлениям.

«Португалия занимает восьмое место в десятке самых предпочитаемых европейцами туристических направлений, согласно данным за январь и февраль этого года, опережая Нидерланды, Швецию и Ирландию. Великобритания и Испания занимают первое и второе места соответственно, а Соединенные Штаты - единственная неевропейская страна, вошедшая в рейтинг», - говорится в исследовании.

В исследовании Mastercard Economic Institute сделан вывод, что как туристические, так и деловые поездки уже восстановились и растут выше прошлогодних показателей.

В случае деловых поездок восстановление «произошло, прежде всего, со второй половины 2022 года и до начала 2023 года, когда они превзошли полеты на отдых, в регионах, которые благоприятствовали возвращению в офис».

С другой стороны, путешествия для отдыха сохранили «устойчивую траекторию роста, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом», - говорится в исследовании, в котором собрана информация о состоянии путешествий в мире и учтены изменения в экономических сценариях и растущий потребительский спрос.

В Португалии, по данным Mastercard Economic Institute, спрос на впечатления более чем удвоился (151,6%) по сравнению с 2019 годом и увеличился на 45,3% по сравнению с мартом 2023 года.

Расходы на покупку товаров зарегистрировали меньший рост: на 68% по сравнению с 2019 годом и на 35% по сравнению с предыдущим годом.

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