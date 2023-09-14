Португалия остается крупнейшим производителем велосипедов в ЕС
В 2022 году в стране было произведено 2,7 млн велосипедов. Португальский экспорт достиг 800 млн евро.
Согласно данным, опубликованным 14 сентября Евростатом, Португалия вновь стала крупнейшим производителем велосипедов в Евросоюзе в 2022 году.
В прошлом году на территории страны было произведено 2,7 млн единиц велосипедов из общего количества 14,7 миллионов велосипедов, произведенных в Евросоюзе.
Таким образом, на Португалию приходилось около 18% общего производства велосипедов в Европе.
По данным статистического управления ЕС, среди крупнейших производителей также Румыния, которая произвела 2,6 млн единиц, за ней следуют Италия (2,5 млн), Германия (1,7 млн) и Польша (1,0 млн).