Португалия остается крупнейшим производителем велосипедов в ЕС

Четверг, 14 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия остается крупнейшим производителем велосипедов в ЕС

В 2022 году в стране было произведено 2,7 млн велосипедов. Португальский экспорт достиг 800 млн евро.

Согласно данным, опубликованным 14 сентября Евростатом, Португалия вновь стала крупнейшим производителем велосипедов в Евросоюзе в 2022 году.

В прошлом году на территории страны было произведено 2,7 млн единиц велосипедов из общего количества 14,7 миллионов велосипедов, произведенных в Евросоюзе.

Таким образом, на Португалию приходилось около 18% общего производства велосипедов в Европе.

По данным статистического управления ЕС, среди крупнейших производителей также Румыния, которая произвела 2,6 млн единиц, за ней следуют Италия (2,5 млн), Германия (1,7 млн) и Польша (1,0 млн).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)