Португалия остается крупнейшим производителем велосипедов в ЕС

Согласно данным, опубликованным 14 сентября Евростатом, Португалия вновь стала крупнейшим производителем велосипедов в Евросоюзе в 2022 году.

В прошлом году на территории страны было произведено 2,7 млн единиц велосипедов из общего количества 14,7 миллионов велосипедов, произведенных в Евросоюзе.

Таким образом, на Португалию приходилось около 18% общего производства велосипедов в Европе.

По данным статистического управления ЕС, среди крупнейших производителей также Румыния, которая произвела 2,6 млн единиц, за ней следуют Италия (2,5 млн), Германия (1,7 млн) и Польша (1,0 млн).