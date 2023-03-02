Португалия остается в хвосте Европы по электронной коммерции

Португальцы остаются в числе отстающих, когда дело доходит до электронной коммерции. Согласно данным Евростата со ссылкой на прошлый год, Португалия входит в пятерку стран Европейского Союза, где процент граждан, совершивших онлайн- покупки, среди тех, кто имеет доступ к Интернету, был меньше.

Информация от Европейского статистического управления подчеркивает задержку внедрения онлайн-торговли в стране даже после воздействия пандемии.

В 2021 году только 62% респондентов из Португалии, которые пользовались Интернетом в течение 12 месяцев до проведения опроса, указали, что приобретали товары или услуги для личного пользования в этот период.

База данных Евростата не показывает процент на 2022 год, но опубликованный во вторник график, на котором сравниваются изменения за последнее десятилетие, помещает Португалию в пятерку самых отстающих в этой тенденции.

Хуже португальцев по этому показателю оказались только итальянские, кипрские, румынские и болгарские интернет-пользователи.

В среднем по Европе показатель близок к 80%, но в Нидерландах и Дании процент интернет-покупателей едва не достиг 100%.

Имеющаяся информация также показывает, что одежда, обувь и аксессуары по-прежнему являются самой продаваемой категорией товаров через Интернет в Европейском Союзе, за которой следует доставка еды на дом.

На третьей позиции косметика и косметические товары. Кроме того, тенденция указывает на явное предпочтение онлайн-покупок товаров в ущерб услугам.