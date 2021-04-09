Португалия остается в пятерке лидеров рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА лидирует Бельгия, за ней следует чемпион мира Франция, занявшая второе место, и Бразилия (третье место). Англия занимает четвертое место, опережая Португалию (5) и Испанию (6).

Италия, одержавшая множество побед в начале квалификации ЧМ-2022, поднялась на седьмое место в рейтинге ФИФА, где, напротив, Аргентина и Уругвай опустились на одну позицию, заняв восьмое и девятое места соответственно.

В десятке лучших выделяется Дания, поднявшаяся с 12 на 10 место, в то время как Мексика опустилась на 11 позицию, опередив Германию (12).