Португалия остается в пятерке лидеров рейтинга ФИФА

Пятница, 09 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия остается в пятерке лидеров рейтинга ФИФА

Череда квалификационных матчей к ЧМ-2022 решительно перекроили рейтинг футбольной ассоциации.

В рейтинге ФИФА лидирует Бельгия, за ней следует чемпион мира Франция, занявшая второе место, и Бразилия (третье место). Англия занимает четвертое место, опережая Португалию (5) и Испанию (6).

Италия, одержавшая множество побед в начале квалификации ЧМ-2022, поднялась на седьмое место в рейтинге ФИФА, где, напротив, Аргентина и Уругвай опустились на одну позицию, заняв восьмое и девятое места соответственно.

В десятке лучших выделяется Дания, поднявшаяся с 12 на 10 место, в то время как Мексика опустилась на 11 позицию, опередив Германию (12).

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