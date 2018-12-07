Португалия остается в стороне от захлестнувших ЕC ультраправых настроений

В последние годы ультраправым политическим партиям удалось добиться присутствия в парламентах многих европейских стран. Одно из немногих исключений — Португалия, пишет 6 декабря испанское издание El Mundo.

Португальцы, объясняя провал расистских и ксенофобных движений у себя в стране, любят ссылаться на имперское прошлое. По их мнению, народ, исторически состоявший из мореплавателей, унаследовал от них терпимость и открытость. Некоторые же утверждают, что неприязнь к ультраправым взглядам объясняется тем, что жители Португалии не забыли страданий от диктатуры Антониу ди Салазара, длившейся 40 лет.

Конституция Португалии, напрямую унаследованная от Революции гвоздик 1974 года, установила юридические препятствия на пути у создания радикальных партий в стране. Так, статья 13 запрещает дискриминацию по признаку расы, религии, политических убеждений и сексуальной ориентации, что усложняет включение соответствующих предложений в избирательные программы. А статья 46 четко ставит под запрет создание организаций с фашистской идеологией.

Однако, помимо культурных и юридических факторов, в современной Португалии есть и практические аспекты, которые до сих пор препятствуют развитию там образований ультраправого толка. Один из них — географическое положение. Находясь в изоляции в самой западной части континента, страна не пострадала от нашествий пересекающих Средиземное море мигрантов и сирийских беженцев.

«Здесь нет представления об иммиграции как о проблеме, — объясняет Сюзанна Сальгадо, преподаватель политической коммуникации в Университете Лиссабона. — Ультраправые не смогли воспользоваться ситуацией, чтобы усилить страх перед предполагаемым вторжением. Иммигранты, которые у нас есть, по большей части родом из бывших колоний прежней Португальской империи, они интегрировались в наше общество с легкостью».

Бум ультраправых движений тоже отразился на Португалии весьма скромно, поскольку электорат здесь придерживается крайне умеренных взглядов, пишет regnum.ru.

«Исключительность Португалии состоит в том, что исход выборов определяют зависимые от государства избиратели, — считает Нуно Гарупа, преподаватель Университета Джорджа Мейсона и эксперт по португальской политике. — Численность электората едва достигает пяти миллионов человек, из которых два миллиона — пенсионеры, а еще миллион — госслужащие. Они образуют очень осторожный избирательный блок, который не проголосует за радикальную партию, способную подвергнуть риску их доход».

И все же ни один барьер на пути у ультраправых не является непреодолимым, подчеркивает Сюзанна Сальгадо: «Скромное улучшение финансовой ситуации уменьшило социальное недовольство, но когда завершится текущий экономический цикл, все может измениться. До сегодняшнего дня СМИ не давали развернуться тем немногим радикальным политикам, которые здесь есть, но если появится некто, кто привлечет внимание населения, медиа могут и уступить, чтобы удержать аудиторию. Общество меняется, сейчас меньше людей помнят ужасы диктатуры — и больше тех, кто готов последовать за харизматичной фигурой, сулящей легкое решение проблем».